На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов

13:14, 27 февраля 2017, ПАИ

Осенью в Псковской области состоятся выборы 7 глав муниципальных районов, дополнительные выборы в Псковское областное Собрание по округу №8, выборы депутатов городских дум Пскова и Великих Лук, районных и сельских поселений. Всего будут распределены более 400 мандатов. Об этом сообщил на брифинге 27 февраля секретарь регионального отделения, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котова, главное - определить кандидатов, в этом поможет процедура предварительного голосования, которая стартует в партии «Единая Россия» 28 мая.

Секретарь регионального отделения партии рассказал, что полномочия проведения предварительного голосования делегированы местным отделениям, в 19-и из них уже созданы оргкомитеты.

Александр Котов добавил, что в Пскове предварительное голосование проведут по первой модели: так же, как в областное Собрание и Государственную Думу, а в остальных районах - по второй: выборщиками являются все, кто придет на площадки дебатов.

Дебаты будут проходить как минимум на одной площадке в пределах избирательного округа. Информация о дате и времени приема документов появится на сайте партии, добавил секретарь регионального отделения партии.

Что касается количества новых кандидатов, их, по словам Александра Котова, тоже будет достаточно. Он заметил, что в Псковском областном Собрании обновление на 30% стало возможно именно благодаря процедуре предварительного голосования.

Фамилии победителей предварительного голосования станут известны в первых числах июня.