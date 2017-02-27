Конференцию в Пушкинском заповеднике посвятят столетию заповедного дела в России и Году экологии

17:47, 27 февраля 2017, ПАИ

XIII детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» посвятят столетию заповедного дела в России и Году экологии в РФ. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева. Она уточнила, что конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» — традиционная, в нынешнем году её будут проводить уже в тринадцатый раз.

В программу мероприятия включено девять докладов и сообщений, которые подготовили ученики школ Пушкиногорского района. Среди них есть как достаточно серьёзные исследования, так и сообщения-наблюдения. Среди первых нужно назвать, например, работу одиннадцатиклассницы Пушкиногорской санаторной школы-интерната Натальи Ивановой «Озеро Кучане. Его описание и сравнительные характеристики» или сообщениеученицы 9 класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина Валерии Ивановой «История кирпичного завода в деревне Подкрестье Пушкиногорского района»). В ряду вторых, например, выступления «Покормите птиц зимой» (докладчик — ученик 6 класса Велейской основной школы Пётр Демидов) или «Мой хомяк Теслик» (автор сообщения — третьеклассник школы имени А.С. Пушкина Валерий Сергеев).

Предусмотрены в программе конференции и выступления её взрослых гостей — специалиста по экологическому образованию Полистовского государственного природного заповедника Алёны Печерицы и работников центральной районной библиотеки. Последние расскажут детям о книжках и мероприятиях, посвящённых году экологии в России.

Конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» назначена на 3 марта, уточнила Лидия Токарева.