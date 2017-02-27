0
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:16
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
12:07
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
Еще новости
Общество

Конференцию в Пушкинском заповеднике посвятят столетию заповедного дела в России и Году экологии

XIII детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» посвятят столетию заповедного дела в России и Году экологии в РФ. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева. Она уточнила, что конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» — традиционная, в нынешнем году её будут проводить уже в тринадцатый раз.

В программу мероприятия включено девять докладов и сообщений, которые подготовили ученики школ Пушкиногорского района. Среди них есть как достаточно серьёзные исследования, так и сообщения-наблюдения. Среди первых нужно назвать, например, работу одиннадцатиклассницы Пушкиногорской санаторной школы-интерната Натальи Ивановой «Озеро Кучане. Его описание и сравнительные характеристики» или сообщениеученицы 9 класса Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина Валерии Ивановой «История кирпичного завода в деревне Подкрестье Пушкиногорского района»). В ряду вторых, например, выступления «Покормите птиц зимой» (докладчик — ученик 6 класса Велейской основной школы Пётр Демидов) или «Мой хомяк Теслик» (автор сообщения — третьеклассник школы имени А.С. Пушкина Валерий Сергеев).

Предусмотрены в программе конференции и выступления её взрослых гостей — специалиста по экологическому образованию Полистовского государственного природного заповедника Алёны Печерицы и работников центральной районной библиотеки. Последние расскажут детям о книжках и мероприятиях, посвящённых году экологии в России.

Конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» назначена на 3 марта, уточнила Лидия Токарева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива 1
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
27 февраля 2017
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации

Идет загрузка...