Псковские активисты ОНФ провели «урок мужества» в Тямшанской гимназии

16:03, 27 февраля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели «урок мужества» для учащихся Тямшанской гимназии Псковского района, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Перед школьниками выступил член регионального штаба Народного фронта, капитан второго ранга в запасе, член Псковского морского собрания Григорий Турчин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Учащиеся гимназии и гости собрались в актовом зале учебного заведения, где состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в ходе которого школьники вспоминали имена героев, читали патриотические стихи, затем в классах прошли непосредственно «уроки мужества».

Григорий Турчин рассказал школьникам об истории возникновения праздничной даты 23 февраля, напомнил героические страницы в истории Псковской земли, рассказал о службе на Военно-морском флоте, подчеркнув важность для каждого молодого человека исполнить свой воинской долг перед Родиной.

«Служба в Вооруженных силах является почетной обязанностью гражданина Российской Федерации. Наша история знает много примеров подвигов русских солдат, которые доблестно несли верность военной присяге, отдавая себя служению Родине. Очень важно воспитывать молодое поколение на исторических традициях нашего народа, на героических подвигах в военное и мирное время. Необходимо формировать у детей и подростков любовь к Родине, готовность к защите Отечества. Чувство патриотизма закладывается в юном возрасте, поэтому молодежь должна знать историю страны, историю родного края, историю своей семьи. А служба в Вооруженных силах страны является важным этапом патриотического воспитания граждан», – подчеркнул руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.