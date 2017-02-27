В «ВКонтакте» появится возможность заказа такси и еды прямо из приложения

18:10, 27 февраля 2017, ПАИ

В меню мобильного приложения «ВКонтакте» появится новый пункт «Сервисы», где будут доступны различные приложения, в том числе сервис заказа еды Delivery Club. Об этом сообщает газета «Известия».

Соцсеть планирует существенно расширить спектр услуг для пользователей. В планах «ВКонтакте» - заключить партнерские соглашения с крупнейшими российскими сервисами, специализирующимися на различных услугах.

«Мы постоянно думаем о совершенствовании нашего сервиса», — заявил «Известиям» управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич. — И конечно, мы думаем о возможной синергии в рамках Mail.ru Group. В том числе и с соцсетями».

Президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров уверен, что интеграция соцсети с другими сервисами — это логично.

«В этом заинтересованы все стороны: владельцы сервиса, администрация соцсети и сами пользователи, — объясняет Захаров». — По такой модели уже работают в Китае, где в один сервис стараются интегрировать другие, например в сервис заказа билетов интегрируют такси. Поэтому подход правильный, вопрос в том, насколько удобно это будет реализовано».



В пресс-службе Mail.ru Group и «ВКонтакте» воздержались от комментариев.