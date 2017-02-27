Максим Жаворонков принимает участие во всероссийской конференции «Безопасный город» в Сочи

14:49, 27 февраля 2017, ПАИ

27-28 февраля в Сочи проходит вторая всероссийская конференция аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Псковскую область представляет заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания обсудят практические вопросы межведомственного взаимодействия и практики внедрения сегментов АПК «Безопасный город», изучат передовой опыт практической реализации АПК «Безопасный город» в субъектах РФ, подведут итоги развития комплекса в 2016 году и наметят планы работы на год. Планируется рассмотреть перспективы и направления перехода к системе «Умный город» на основе использования инфраструктуры АПК «Безопасный город».

Пленарное заседание открыл заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий Александр Чуприян.

Отметим, что в Псковской области аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город» внедряется в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014–2020 годы».

Основой АПК являются системы фото- и видеофиксации в местах массового скопления людей, автодорог и перекрестков с высокой интенсивностью движения в крупнейших городах региона. В Пскове изображения с камер поступают на мониторы Центра управления нарядами полиции, в Великих Луках — дежурной части. Видеозаписи используются сотрудниками полиции для поиска преступников и очевидцев, для оперативного направления нарядов полиции к местам совершения преступлений, а также фиксации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий.

В дальнейшем работа по созданию комплекса «Безопасный город» в Псковской области продолжится. В планах областных властей увеличение комплексов фотовидеофиксации, приобретение специализированного программного и серверного оборудования, создание автоматизированного рабочего места для Центра управления нарядами полиции.