Профильный комитет ПОС поддержал изменение принципа формирования партсписков на выборах в гордуму Пскова

15:16, 27 февраля 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект представил глава Пскова Иван Цецерский. Он пояснил, что на основании нормы федерального законодательства законопроектом предлагается при проведении в Псковской области выборов депутатов городских округов ввести следующий механизм формирования единого списка кандидатов:

- список кандадатов по единому избирательному округу состоит из общемуниципальной (не мнее 1 и не более 3 кандадатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандадатов);

- территории территориальных групп списка кандаидатов по единому избирательному округу соответствуют территориям одномандатных избирательных округов;

- количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении определяется решением избирательного объединения и не может быть менее половины от количества одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов.

Этот механизм предлагается ввести в отношении городских округов Псковской области, являющихся самыми многочисленными по количеству проживающих на их территории избирателей.

В частности, по мнению авторов законопроекта, восьмилетний опыт работа Псковской городской Думы, формируемой по смешанной системе, показал, что активность работы депутата, избранного в представительный орган в составе списка, напрямую зависит от его инициативности и от поставленных партийных задач, так как объем работы такого депутата с избирателями четко не определен, равно как и не конкретна территория охвата. Деление же этого списка на территориальные группы позволяет связанным территориально избирателям определить прямой обязанностью какого из депутатов, избранных в составе списка, станет выполнение их наказов. Кроме того, такое деление списка кандадатовспособствует ведению работы с жителями на округе депутатами от нескольких партий и депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, что повысит оперативность и качество решения вопросов в интересах граждан, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие проекта закона будет способствовать установлению более тесной связи между кандиадатами в депутаты и избирателями, а затем и между избранным депутатом и жителями муниципального образования.

Иван Цецерский подытожил: «Не вижу препятствий для активизации всех партий в двух муниципальных образованиях – Псков и Великие Луки». Также, по его словам, изменения позволят обеспечить более качественную работу партий.