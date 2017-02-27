Дмитрий Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

16:09, 27 февраля 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что безработицы в стране нет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», - сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он подчеркнул, что в среднесрочных планах - принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

Глава Правительства признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идет не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук. Он объяснил это демографическим провалом 90-х годов.

По словам Дмитрия Медведева, в плане действий Правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе выросла по сравнению с декабрем на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек, или 5,6% экономически активного населения. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в январе были зарегистрированы 897 тыс. человек против 895 тыс. человек в декабре. Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в январе составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.