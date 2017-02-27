0
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:16
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
12:07
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
Еще новости
Общество

Алкоголь по водительским правам можно будет купить с 31 марта

С 31 марта для подтверждения возраста граждан при покупке алкоголя будут принимать водительские права. Проект соответствующего приказа Минпромторга опубликован на портале regulation.gov.ru, передает «Российская газета». 

Устанавливается обновленный перечень документов, по которым продавец вправе отпустить спиртное. Сейчас допустимый возраст покупатели подтверждают с помощью паспорта гражданина РФ, заграничного, дипломатического или служебного паспорта, временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в России.

Отметим, что аналогичный перечень документов для покупки табачных изделий давно включает в себя водительские права.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива 1
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
27 февраля 2017
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации

Идет загрузка...