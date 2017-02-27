Алкоголь по водительским правам можно будет купить с 31 марта

16:13, 27 февраля 2017, ПАИ

С 31 марта для подтверждения возраста граждан при покупке алкоголя будут принимать водительские права. Проект соответствующего приказа Минпромторга опубликован на портале regulation.gov.ru, передает «Российская газета».

Устанавливается обновленный перечень документов, по которым продавец вправе отпустить спиртное. Сейчас допустимый возраст покупатели подтверждают с помощью паспорта гражданина РФ, заграничного, дипломатического или служебного паспорта, временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в России.

Отметим, что аналогичный перечень документов для покупки табачных изделий давно включает в себя водительские права.