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Общество

В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем

В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем после 22:00. Соответствующий проект закона одобрили члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина пояснила, что несовершеннолетние дети не могут находиться там, где продаётся алкоголь, в том числе пиво, без родителей после 22:00.

«То есть, без пяти десять он может находиться в ресторане или в «Пчёлке», а в десять – «Мальчик, уйди!»?», - спросил депутат-единоросс Алексей Севастьянов и добавил, что всегда был против таких законов. По его мнению, детей следует чем-то занимать, а не ограничивать.

Размер административного штрафа за допущение нахождения детей на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, предлагается увеличить: для должностных лиц (граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) с трех тысяч рублей до размера от пяти до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц с пяти тысяч рублей до размера от десяти до ста тысяч рублей.

Размер административного штрафа за неуведомление органов внутренних дел о нахождении ребенка в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли, общественного питания, для развлечений и досуга, предлагается увеличить: для должностных лиц (граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) с двух тысяч рублей до размера от пяти до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - с четырех тысяч рублей до размера от десяти до ста тысяч рублей.

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