Иван Цецерский Олегу Брячаку: От повышения вашего тона мои ноги не вспотеют

15:23, 27 февраля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак поспорили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 февраля.

Олег Брячак в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», докладчиком по которому выступал Иван Цецерский, неожиданно поинтересовался, не считает ли он разумным законодательно запретить занимать пост главы Пскова более двух сроков подряд. А кроме того, обвинил городские власти в том, что они «миллионы рублей раздали фирмам-однодневкам».

«От повышения вашего тона мои ноги не вспотеют… В этом парламенте на бредовые вопросы не имею задачи отвечать», - отреагировал Иван Цецерский. «Вы удивительным образом умеете плодить вокруг себя нездоровую обстановку», - обратился он к Олегу Брячаку и подчеркнул, что если его «что-то смущает, то на это есть правоохранительные органы».

Депутат-единоросс Алексей Севастьянов, в свою очередь, посоветовал Олегу Брячаку в следующий раз лучше подготовиться к «обвинительной речи».