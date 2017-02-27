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Общество

В Пскове состоялся торжественный приём семей, где воспитываются дети, оставшихся без попечения родителей

Сегодня, 27 февраля, в Пскове в большом зале областной администрации состоялся торжественный приём семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии приняли участие 15 семей из разных районов Псковской области, многие из них — многодетные.

Собравшихся приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он отметил, что очень рад находится сегодня вместе с этими семьями и напомнил, что встреча носит традиционный характер: прием таких «семей-тружеников» проводится каждый год. «Это очень тяжелый, нужный и полезный обществу труд», - сказал глава региона. От себя лично и от лица администрации Псковской области он поблагодарил семьи за этот труд.

«И матери у нас - богоматери, но и отцов не надо забывать. Отцы — это столпы, фундамент нашей семьи», - добавил Андрей Турчак.

Он рассказал, что в регионе 85% детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи, и «это очень хороший результат». В 2016 году в семьи устроили 359 детей. Губернатор отметил, что на данный момент в Псковской области остались 340 детей, которые еще ждут родителей.

Глава региона напомнил, что прошла масленичная неделя, и сегодня - первый день Великого поста. Он выразил собравшимся «слова отцовской благодарности»: «Я знаю, насколько это нелегкий труд - заниматься своими детьми, и эти же тепло и любовь вы даете детям, которых приняли в семьи. Огромное спасибо за то, что вы дарите счастье», - сказал губернатор.

Он вручил семьям благодарности и памятные подарки.

Приемная мама Наталья Афанаськова от имени принимающих семей поблагодарила организаторов встречи и губернатора за теплые слова, а также тех людей, которые оказывают поддержку приёмным родителям, органам опеки. Она пожелала государству мира и экономической стабильности. «Если будет экономическая стабильность в государстве, наши семьи будут пополняться», - заключила она.

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