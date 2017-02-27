Сергей Алексеев выиграл III этапа Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте

17:53, 27 февраля 2017, ПАИ

В абсолютном зачёте III этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который прошел 25 февраля в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе, победу одержал пскович Алексей Сергеев. Второе место в общей итоговой квалификации занял Виктор Добрецов (Санкт-Петербург), третье – Антон Юхляков (Псков). Эти же гонщики заняли пьедестал почёта в зачёте «Спорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Среди водителей автомобилей с передним приводом самым быстрым был Виктор Добрецов (Санкт-Петербург), второе место занял Денис Гаврилов (деревня Загорицы Псковского района), а третье - Нина Добрецова (Псков).

На автомобилях с задним приводом лучшим был Павел Захарченко (Псков), второй результат - у Ольги Стебиховой (Псков), третий – у Кирилла Ксенофонтова (Псков).

В классе автомобилей с полным приводом победил Константин Астахов (Санкт-Петербург), второе место досталось Александру Федорову (Санкт-Петербург), третье – Алексею Блохину (Псков).

В отдельном зачете «Волга» победу одержал Владимир Гончаренко (Псков), вторым был Артем Качанов (Псков), а третьим - Роман Дубровин (Псков).

Напомним, первый этап Чемпионат прошёл 16 января на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе, второй – 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера.

Фоторепортаж из «Лукоморья» смотрите здесь>>>