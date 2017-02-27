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Общество

В полпредстве президента в СЗФО рекомендовали дождаться официальной информации о назначении нового федерального инспектора по Псковской области

В полпредстве президента в Северо-Западном федеральном округе рекомендовали дождаться официальной информации о назначении нового федерального инспектора по Псковской области. 

«Дождёмся официальной информации на нашем сайте», - сказала глава пресс-службы полпредства Анна Дягилева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Поводом для комментария стали сообщения о назначении на этот пост Андрей Калинина, появившиеся в региональных СМИ.

На фото: Андрей Калинин

Напомним, что по данным сайта полпредства в настоящее время Андрей Калинин является главным федеральным инспектором по Мурманской области. Эту должность он занимает с мая 2016 года. Между тем, по информации ПАИ, назначение Калинина в Псковскую область действительно возможно. 

С 2009 года по 2014 год он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ.  23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, позже возглавил районную прокуратуру. 

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