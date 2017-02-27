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Общество

Псковская областная библиотека приглашает на цикл мероприятий «Отречение»

Псковская областная универсальная научная библиотека представляет историко-просветительский цикл мероприятий «Отречение», посвященный историческому событию - отречению семнадцатого царя из династии Романовых Николая II от престола. 2 марта в Пскове он подписал отречение за себя и своего малолетнего наследника Алексея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

2 марта в 14:00 состоится презентация уникальных материалов из фонда Президентской библиотеки, приуроченных к 100-летию отречения от престола Николая II. А в 15.00 - авторская литературная программа Нины Яковлевой «Отречение».

4 марта в 14:00 в библиотеке покажут документальный фильм режиссера Романа Ершова, из фондов Президентской библиотеки, «Император, который знал свою судьбу».

13 марта в 15:00 в рамках проекта «Псковский клуб национальностей» состоится премьера и обсуждение документального фильма «Хан Гусейн Нахичеванский. Человек чести», автор и режиссер - Валентина Гуркаленко.

Также, 15 марта в 14:00 в рамках проекта «Гостиная у Великой» литературно пройдет просветительская программа «Образ Николая II в художественной литературе».

В заключительный день,16 марта в 14:30 состоится час истории «Венценосная семья: путь в вечность».

Телефон для справок 72-45-62.

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