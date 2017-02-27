2
16:58
Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове
10:09
«МегаФон» поможет корпоративным клиентам раздавать Wi-Fi
22:25
«Почта России» запустила сервис для отслеживания недорогих посылок с AliExpress
21:20
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
22:02
Алкоголь в интернете можно будет продавать только в определённое время суток
11:20
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Маркет

Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове

Кризисные страсти поутихли и российская экономика понемногу возвращается к прежней стабильности. Сегодня уже не слышно о массовых сокращениях, а уровень заработных плат существенно подрос за прошлый год.

Что касается рынка занятости России, то здесь наблюдается невероятный баланс и гармония: количество предложений работы соответствует количеству спроса и даже немного превышает его.

Сегодня по запросу «работа в Пскове» можно найти около 3 000 вакансий . Основными источники работы в этом городе являются индустрия рабочего персонала, сфера продаж и отрасль производства.

Однако обычных горожан мало волнует, откуда поступают вакансии. Самый распространенный вопрос всех россиян — что будет с зарплатами?

Согласно последним данным, сегодня средняя предлагаемая зарплата на рынке труда Пскова составляет 35 200 рублей. Притом, за 2016 год эта цифра выросла на 20% - это значит, что псковские работодатели готовы платить намного больше.

И действительно, почти 22% вакансий в Пскове имеют уровень зарплат от 25 до 40 тысяч рублей, ещё 20% работодателей готовы предложить лишь от 15 до 25 тысяч рублей.

Распределение вакансий Пскова по уровням заработной платы.

Статистика сайта GorodRabot.ru

Счастливыми обладателями заработной платы от 100 000 рублей в Пскове могут стать 30 человек — именно столько вакансий размещено в городе с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Счастливым обладателем настолько большой заработной платы в Пскове в основном могут стать представители сфер управления и финансов. На сегодняшний день, наиболее высокооплачиваемыми вакансиями являются:

Тем не менее, в рейтинг самых оплачиваемых профессий Пскова в основном вошли рабочие специальности.

Топ-10 профессий Пскова по размеру средней предлагаемой зарплате:

 

 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове
27 февраля 2017
Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове 2
«МегаФон» поможет корпоративным клиентам раздавать Wi-Fi
17 февраля 2017
«МегаФон» поможет корпоративным клиентам раздавать Wi-Fi
«Почта России» запустила сервис для отслеживания недорогих посылок с AliExpress
16 февраля 2017
«Почта России» запустила сервис для отслеживания недорогих посылок с AliExpress 1
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
15 февраля 2017
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Алкоголь в интернете можно будет продавать только в определённое время суток
10 февраля 2017
Алкоголь в интернете можно будет продавать только в определённое время суток
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
10 февраля 2017
Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
10 февраля 2017
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»

Идет загрузка...