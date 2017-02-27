Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове
Кризисные страсти поутихли и российская экономика понемногу возвращается к прежней стабильности. Сегодня уже не слышно о массовых сокращениях, а уровень заработных плат существенно подрос за прошлый год.
Что касается рынка занятости России, то здесь наблюдается невероятный баланс и гармония: количество предложений работы соответствует количеству спроса и даже немного превышает его.
Сегодня по запросу «работа в Пскове» можно найти около 3 000 вакансий . Основными источники работы в этом городе являются индустрия рабочего персонала, сфера продаж и отрасль производства.
Однако обычных горожан мало волнует, откуда поступают вакансии. Самый распространенный вопрос всех россиян — что будет с зарплатами?
Согласно последним данным, сегодня средняя предлагаемая зарплата на рынке труда Пскова составляет 35 200 рублей. Притом, за 2016 год эта цифра выросла на 20% - это значит, что псковские работодатели готовы платить намного больше.
И действительно, почти 22% вакансий в Пскове имеют уровень зарплат от 25 до 40 тысяч рублей, ещё 20% работодателей готовы предложить лишь от 15 до 25 тысяч рублей.
Распределение вакансий Пскова по уровням заработной платы.
Статистика сайта GorodRabot.ru
Счастливыми обладателями заработной платы от 100 000 рублей в Пскове могут стать 30 человек — именно столько вакансий размещено в городе с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Счастливым обладателем настолько большой заработной платы в Пскове в основном могут стать представители сфер управления и финансов. На сегодняшний день, наиболее высокооплачиваемыми вакансиями являются:
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генеральный директор (СМИ), з\п от 200 000 рублей
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ассистент руководителя с функцией аналитика, з\п от 150 000 рублей
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стоматолог-ортопед, з\п от 100 000 рублей
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управляющий сетью торговых комплексов, з\п от 200 000 рублей
Тем не менее, в рейтинг самых оплачиваемых профессий Пскова в основном вошли рабочие специальности.
Топ-10 профессий Пскова по размеру средней предлагаемой зарплате: