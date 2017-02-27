Мы знаем, сколько готовы платить в Пскове

16:58, 27 февраля 2017, ПАИ

Кризисные страсти поутихли и российская экономика понемногу возвращается к прежней стабильности. Сегодня уже не слышно о массовых сокращениях, а уровень заработных плат существенно подрос за прошлый год.

Что касается рынка занятости России, то здесь наблюдается невероятный баланс и гармония: количество предложений работы соответствует количеству спроса и даже немного превышает его.

Сегодня по запросу « работа в Пскове » можно найти около 3 000 вакансий . Основными источники работы в этом городе являются индустрия рабочего персонала, сфера продаж и отрасль производства.

Однако обычных горожан мало волнует, откуда поступают вакансии. Самый распространенный вопрос всех россиян — что будет с зарплатами?

Согласно последним данным, сегодня средняя предлагаемая зарплата на рынке труда Пскова составляет 35 200 рублей. Притом, за 2016 год эта цифра выросла на 20% - это значит, что псковские работодатели готовы платить намного больше.

И действительно, почти 22% вакансий в Пскове имеют уровень зарплат от 25 до 40 тысяч рублей, ещё 20% работодателей готовы предложить лишь от 15 до 25 тысяч рублей.

Распределение вакансий Пскова по уровням заработной платы.

Статистика сайта GorodRabot.ru

Счастливыми обладателями заработной платы от 100 000 рублей в Пскове могут стать 30 человек — именно столько вакансий размещено в городе с зарплатой от 100 тысяч рублей .

Счастливым обладателем настолько большой заработной платы в Пскове в основном могут стать представители сфер управления и финансов. На сегодняшний день, наиболее высокооплачиваемыми вакансиями являются:

генеральный директор (СМИ), з\п от 200 000 рублей

ассистент руководителя с функцией аналитика, з\п от 150 000 рублей

стоматолог-ортопед, з\п от 100 000 рублей

управляющий сетью торговых комплексов, з\п от 200 000 рублей

Тем не менее, в рейтинг самых оплачиваемых профессий Пскова в основном вошли рабочие специальности.

Топ-10 профессий Пскова по размеру средней предлагаемой зарплате: