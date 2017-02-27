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Общество

В псковских колониях прошли торжества, посвящённые Дню защитника Отечества

В псковских колониях прошли торжества, посвящённые Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники ИК-3 и ИК-6 приняли участие в мероприятиях, которые прошли в Идрице и Себеже. В предпраздничный день представители учреждений вышли на торжественные митинги и возложили венки и памятные гирлянды к местам воинской славы, почтили память погибших воинов минутой молчания.

Кроме того, в рамках торжественных мероприятий, прошедших в городе Себеже, начальник ИК-6 Олег Логинов был приглашен в президиум для поздравительного слова в адрес жителей и гостей города.

Также в ИК-6 благодаря содействию и непосредственному участию Совета ветеранов проведены традиционные праздничные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Победители награждены медалями и почетными грамотами.

Сотрудники ИК-4 УФСИН России по Псковской области также участвовали в митинге, прошедшем в предпраздничный день в селе Серёдка, посвященном 73-й годовщине освобождения Серёдки и Псковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничные мероприятия проходили и среди осужденных. В каждом учреждении был разработан и утвержден план культурно-массовых мероприятий, в рамках которого проводились лекционные занятия, спортивные мероприятия в виде игр в мини-футбол и настольный теннис, а также ряд спортивных соревнований, таких как тяжелая атлетика (жим штанги, приседания со штангой, гиревой спорт). В вечернее время осужденные смотрели кино.

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