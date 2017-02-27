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Общество

Великолукские автолюбители могут пользоваться дорогами, примыкающими к месту строительства путепровода

Великолукские автолюбители могут пользоваться дорогами, примыкающими к месту строительства путепровода. Об этом в ходе очередного заседания Общественной комиссии по вопросам строительства автодорожного путепровода сообщил первый заместитель главы администрации Великих Лук по инфраструктуре Юрий Власюк.

Псковскому агентству информации пояснили, что администрация города совместно с заказчиком и подрядчиком строительства провела работу, чтобы с 1 января не допустить полного запрета движения по улицам Дьяконова и Промышленной. «В этом случае водителям пришлось бы испытать значительное неудобство при составлении маршрута объезда, также это бы загрузило остальные дороги. Поэтому администрация города приложила все усилия для решения этого вопроса, и сейчас автолюбители по-прежнему могут передвигаться по этим улицам», - отметил Юрий Власюк.

Также в ходе заседания комиссии, которое состоялось непосредственно на объекте, Юрий Власюк поинтересовался соблюдением графика сроков строительства. Начальник строительства Александр  Бычинский рассказал, что сейчас проводится бетонирование тоннеля, оно выполнено на 45%, завершены работы по стабилизации грунта.

«На самом путепроводе ведутся работы по сборке металлического пролетного строения, работы по съездам и по переустройству коммуникаций на улице Ухтомского, – пояснил он. – На данный момент на объекте трудятся 282 человека, 39 единиц техники. Находимся в графике, сбоев у нас нет».

Кроме того, сейчас для строительства путепровода завозятся стапели и металлоконструкции.

 Доцент кафедры строительства Великолукского филиала ПсковГУ, член Общественной комиссии Виктор Демченков поинтересовался, сколько великолучан трудятся на стройплощадке. Начальник строительства отметил, что их количество меняется в зависимости от вида работ, сейчас великолучан 58.

«Такой уникальный для нашего города объект – хорошее подспорье в обучении студентов, они регулярно посещают место строительства вместе с преподавателями», - добавил Виктор Демченков.

В заключение Юрий Власюк пообещал, что общественная комиссия будет систематически проводить встречи со строителями и следить за ходом выполнения работ.

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