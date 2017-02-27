Олегу Брячаку рекомендовали обратиться за информацией к Михаилу Гавунасу

16:09, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания не поддержали инициативу лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака о создании «временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по определению ущерба по уголовному делу № 120122790016». Об этом с заседания комитета, проходившего сегодня, 27 февраля, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Данное дело касается хищения государственных средств. В его рамках расследуется, в том числе, деятельность в Псковской области экс-вице-губернатора, экс-депутата областного Собрания, предпринимателя Михаила Гавунаса.

Олег Брячак сообщил коллегам, что в результате в бюджет региона может вернуться сумма в размере одного миллиарда рублей. Он также добавил, что, с учётом резонанса дела и его «важности для бюджета» он не понимает «бездействия чиновников».

Однако депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов указал на то, что вряд ли работа такой комиссии даст результат. Вместо этого он предложил пригласить представителей прокуратуры и следственного комитета, чтобы они «пришли и рассказали» депутатам, как обстоит дело.

Председатель правового управления администрации Псковской области Андрей Карпов предложил Олегу Брячаку обратиться за необходимой информацией к самому Михаилу Гавунасу, который «скрывается, и не даёт это дело завершить».

Инициативу справедливоросса в итоге поддержали лишь он сам и Алексей Севастьянов. Последний пояснил, что проголосовал, чтобы дать шанс создать комиссию и «заставить» Олега Брячака в ней работать.