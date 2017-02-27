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Общество

Жительницу Опочецкого района привлекли к уголовной ответственности за отказ от уплаты алиментов

Жительницу Опочецкого района привлекли к уголовной ответственности за отказ от уплаты алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

Подсудимая не выплачивала алименты на содержание своих шести несовершеннолетних детей, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 части 1 КоАП РФ, и ей было назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

После административной ответственности должница продолжала отказываться от выплаты алиментов, в результате чего за период с 7 октября 2016 года по 12 февраля 2017 года у нее образовалась задолженность в размере 82 тысяч рублей а общая сумма составила более 474 тысяч рублей.

В связи с этим, в отношении должницы возбудили уголовное дело по статье 157 части 1-ой УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Ход и результаты расследования прокуратура Опочецкого района взяла на контроль.

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