0
16:35
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
11:56
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
10:52
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
10:07
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
08:58
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
16:07
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
Еще новости
Происшествия

В Пскове «Лада» врезалась в «Шевроле» под управлением нетрезвого водителя

26 февраля в Пскове у дома 57 по Рижскому проспекту  29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», совершая разворот с крайнего правого положения, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением 22-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате водитель «Лады» получил незначительные травмы.

В тот же день в Стругокрасненском районе на 206-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель 26-летний водитель машины «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением,  съехал с дороги в правый кювет по ходу движения, опрокинулся и врезался в  дерево. Водитель был доставлен в больницу.

Кроме того, на 510-м километре дороги М-9 «Балтия» возле деревни Маево Новосокольнического района 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной машиной «Форд Фиеста» под управлением ровесника. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе водитель ВАЗа, который был госпитализирован. Также незначительные травмы получили водитель «Форда», два его 20-летних пассажира и 21-летний, две находившееся в ВАЗе 18-летние девушки. 19-летний пассажир последней машины погиб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб
24 февраля 2017
В Пскове водитель-лихач заехал на детскую площадку, задел забор стройплощадки и врезался в столб 2
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
24 февраля 2017
В Пскове мужчина лишился денег при покупке запчастей в интернете
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет
22 февраля 2017
Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа», несмотря на судебный запрет 8
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
22 февраля 2017
Мошенники от имени псковского клуба T.I.R. собирают деньги на лечение девочки
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5
22 февраля 2017
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль BMW X5 2
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
21 февраля 2017
Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 3
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников
21 февраля 2017
Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников

Идет загрузка...