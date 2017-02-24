В Пскове «Лада» врезалась в «Шевроле» под управлением нетрезвого водителя

16:15, 27 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в Пскове у дома 57 по Рижскому проспекту 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», совершая разворот с крайнего правого положения, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с «Шевроле Авео» под управлением 22-летнего молодого человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате водитель «Лады» получил незначительные травмы.

В тот же день в Стругокрасненском районе на 206-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель 26-летний водитель машины «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги в правый кювет по ходу движения, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель был доставлен в больницу.

Кроме того, на 510-м километре дороги М-9 «Балтия» возле деревни Маево Новосокольнического района 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной машиной «Форд Фиеста» под управлением ровесника. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе водитель ВАЗа, который был госпитализирован. Также незначительные травмы получили водитель «Форда», два его 20-летних пассажира и 21-летний, две находившееся в ВАЗе 18-летние девушки. 19-летний пассажир последней машины погиб.