Экономический комитет Псковского облсобрания рекомендует принять во втором чтении «инвестиционный» законопроект

16:29, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рекомендовали коллегам на сессии 28 февраля принять во втором чтении законопроект о внесении изменений региональный закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на заседании комитета 27 февраля отмечалось, что данный документ ранее был принят в первом чтении, теперь к нему подготовлена таблица поправок.

Напомним, что законопроект подготовил Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике в целях расширения трактовки термина «инвестор» для привлечения инвесторов, имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ, но осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Псковской области. В случае принятия законопроекта, они также смогут получать государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов.

Авторы законопроекта считают, что мера государственной поддержки в виде сопровождения и признания проекта стратегическим не окажет финансовой нагрузки на бюджет области, но положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона и будет интересна иностранным инвесторам, а также инвесторам, зарегистрированным в других регионах, но рассматривающим организацию предпринимательской деятельности в Псковской области.