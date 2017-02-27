В Псковской области намерены развивать рынок наёмного жилья

16:41, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию на заседании 27 февраля рекомендовали Псковскому областному Собранию в двух чтениях принять законопроект «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Исполняющий обязанности руководителя госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов сообщил, что в Псковской области формируется нормативная правовая база по вопросу предоставления жилых помещений по договорам найма жилья из жилищного фонда социального использования.

По его словам, в документе утверждается порядок определения дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; порядок установления максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

«Принятие на учет граждан будет осуществляться после принятия на учет хотя бы одного наемного дома. Прием заявлений от граждан о предоставлении им жилых помещений прекращается, если их количество достигло количества жилых помещений наемных домов. Этот нормативный акт поможет развитию наемного жилья», - уверен Андрей Агапов и добавил, что «наёмные дома» будут строить инвесторы.

Председатель комитета Александр Братчиков уточнил, предполагает законопроект выдачу жилья безвозмездно или с оплатой? Андрей Агапов пояснил, что закон предполагает именно аренду жилья. «Это арендное жилье», - констатировал он. По его словам, оплата такого жилья обойдется примерно на 30% дешевле обычной стоимости. «Закон принимается в рамках исполнения жилищного кодекса для реализации проектов по наемному жилью», - пояснил Андрей Агапов.

«Завтра вам поступит 500 заявлений из области, что будем делать?» - спросил Александр Братчиков. «Заявления будут приниматься только после строительства хотя бы одного такого дома», - снова уточнил спикер.

«Право на получение такого жилья будет иметь почти половина жителей области, - заметил председатель комитета. - Безусловно, этот закон позитивен для жителей области. Если он будет хотя бы частично реализован, то это очень хорошо».