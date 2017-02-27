0
17:22
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
13:14
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
09:56
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
11:21
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
17:57
Пунктирная линия фронта
22:48
Для либерала закон что дышло
Еще новости
Политика

Расходы на развитие транспортной системы Псковской области предлагается увеличить на 357 млн рублей

Финансирование Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» предлагается увеличить на 357 млн рублей. Соответствующую поправку к документу рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил депутатам первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков, в госпрограмме «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»  произведена корректировка значений целевых индикаторов, в одной подпрограмме внесены изменения в некоторые формулировки, также прописан порядок  предоставления субсидий.

Что касается 357 млн рублей, то это, по словам Игоря Сильченкова, переходящие деньги с 2016 года.

В итоге члены комитета рекомендовали доработать законопроект  с учетом поправок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
27 февраля 2017
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
27 февраля 2017
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
27 февраля 2017
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области 34
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
24 февраля 2017
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв 5
Для либерала закон что дышло
21 февраля 2017
Для либерала закон что дышло 54
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков
21 февраля 2017
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков 3
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 12

Идет загрузка...