Расходы на развитие транспортной системы Псковской области предлагается увеличить на 357 млн рублей

17:15, 27 февраля 2017, ПАИ

Финансирование Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» предлагается увеличить на 357 млн рублей. Соответствующую поправку к документу рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сегодня, 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил депутатам первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков, в госпрограмме «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» произведена корректировка значений целевых индикаторов, в одной подпрограмме внесены изменения в некоторые формулировки, также прописан порядок предоставления субсидий.

Что касается 357 млн рублей, то это, по словам Игоря Сильченкова, переходящие деньги с 2016 года.

В итоге члены комитета рекомендовали доработать законопроект с учетом поправок.