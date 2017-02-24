10 килограммов рыбы изъяли у браконьеров на псковских водоёмах

17:22, 27 февраля 2017, ПАИ

На прошедшей неделе с 20 по 26 февраля на водоёмах Псковской области у браконьеров изъяли 10 килограммов рыбы и 40 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Всего были выявлены 16 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 27,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 9,8 тысяч рублей.