Псковские депутаты не поддержали законодательную инициативу, разрешающую торговлю алкоголем на автозаправках

16:47, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания сегодня, 27 февраля, в ходе заседания рассмотрели два законодательные инициативы по внесению законопроектов в Госдуму РФ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, парламентарии не поддержали проект федерального закона, разрешающего торговлю спиртным крепостью до 16 градусов на автозаправочных станциях.

При этом они поддержали инициативу своих самарских коллег по внесению изменений в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Самарские депутаты предлагают установить срок выплаты средств за первоочередной выкуп земельного участка региональными властями не менее 30 и не более 90 дней. В настоящее время в законе существует формулировка «не более 90 дней».