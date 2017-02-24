В Псковской области собираются приостановить прием заявок от муниципалитетов на субсидирование газификации из бюджета региона

17:09, 27 февраля 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК и природопользованию поддержал законопроект, приостановливающий прием заявок от муниципальных образований на внесение в реестр на субсидирование газификации из бюджета региона. Вопрос депутаты рассмотрели на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Елена Пилипенко рассказала, что сейчас в реестре насчитывается 54 заявки, реализация которых требует порядка 300 млн рублей. Она отметила, что предлагаемая мера вынужденная, но «заявки, которые уже приняты, остаются на исполнении, они никуда не денутся».

«Таким образом пытаемся уменьшить нагрузку на областной бюджет», - пояснила Елена Пилипенко. По ее словам, нет смысла принимать новые заявки и копить долг, а лучше сначала исполнить то, что уже принято.

По ее словам, с 2008 года были исполнены порядка 20 заявок, часть из указанных 54-х заявок поступили еще в 2008-2009 годах. Ежегодно поступают порядка 10 заявок. Руководитель комитета по трарифам и энергетике констатировала, что в 2017 году не будет исполнено ни одной заявки. Она добавила, что в настоящее время заявки очень большие, например, только одна от Пскова или Великих Лук «может занять годовой бюджет, выделяемый на газификацию». При этом Елена Пилипенко пообещала пробовать обращаться в финуправление, просить о выделении средств и предоставлять людям техническую возможность присоединения к сетям.

В итоге члены профильного комитета ПОС решили рекомендовать коллегам принять проект закона на сессии в двух чтениях.