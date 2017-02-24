В Опочецком районе грузовик сбил пьяную девушку
26 февраля в Опочецком районе на 412-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 50-летний водитель машины «Ивеко» наехал на 24-летнюю девушку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
Девушка переходила проезжую часть дороги вне зоны видимости пешеходного перехода, перед близко движущимся автомобилем.
В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.