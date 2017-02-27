Аграрный комитет ПОС одобрил внесение изменений в бюджет в связи с поступлением из федеральной казны 3 млрд рублей

17:12, 27 февраля 2017, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания одобрил внесение изменений в бюджет региона в связи с поступлением из федерального бюджета 3 млрд рублей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника Главного финансового управления администрации Псковской области Людмила Павлова отметила, что все 3 млрд рублей «должны быть согласованы в электронном бюджете до 1 марта». «Проведена огромная работа по выделению дополнительных средств», - отметила Людмила Павлова.

По её словам, деньги пойдут на инвестиционные цели, на предоставление субсидий, в том числе на единовременные выплаты медработникам, закупку авиационой услуги высокотехнологичной медпомощи, развитие образования, компенсацию оплаты взноса на капремонт, ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка, представление жилья детям-сиротам, реализацию программы доступная среда, реконструкцию областной билиотеки (80 млн рублей), реализацию объектов туркластера (210 млн рублей), великолукский драмтеатр, строительство велоцентра в луках, поддержку малого и среднего предпринимательства, поддержку сельского хозяйства, реконструкцию сельских дорог (356 млн рублей), оказание содействия добровольному переселению соотечественников, обустройство мест массового отдыха населения и формирование современной городской среды, обеспечение жильем молодых семей.

К средствам предусмотрено софинансирование из областного бюджета. В 2017 году по большинству позиций оно составляет не более 8%. Размер дефицита бюджета в связи с поступлением средств не изменится.

Депутаты уточнили выделяются ли заложенные средства на поддержку развития информационных технологий или, например, на обеспечение пресс-службы губернатора. Людмила Павлова отметила, что средства предусмотрены именно на развитие информационных технологий. Средства в рамках туркластера, пояснила она, направят на ремонт улиц, освещение и благоустройство Пскова.