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Экономика

Себежские специалисты запретили транзит лекарственного сырья, произведенного в Индии, Китае и Египте

В железнодорожном пункте пропуска Себеж запрещен транзит из Латвии партии лекарственного сырья весом более 15 тонн, произведенного в Индии, Китае, Египте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало то, что реэкспортный фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие перемещаемого груза фитосанитарным требованиям.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) специалисты запретили ввоз из Литвы почти 4,5 тыс. саженцев декоративных растений из-за отсутствия сведений о питомнике, в котором они были выращены. В фитосантарном сертификате была указана только страна происхождения посадочного материала — Венгрия.

В итоге запрещенные к ввозу партии были возвращены на сопредельную территорию.
 

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