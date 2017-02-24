Себежские специалисты запретили транзит лекарственного сырья, произведенного в Индии, Китае и Египте

17:39, 27 февраля 2017, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска Себеж запрещен транзит из Латвии партии лекарственного сырья весом более 15 тонн, произведенного в Индии, Китае, Египте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало то, что реэкспортный фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие перемещаемого груза фитосанитарным требованиям.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) специалисты запретили ввоз из Литвы почти 4,5 тыс. саженцев декоративных растений из-за отсутствия сведений о питомнике, в котором они были выращены. В фитосантарном сертификате была указана только страна происхождения посадочного материала — Венгрия.

В итоге запрещенные к ввозу партии были возвращены на сопредельную территорию.

