Великолукские предприятия готовы продвигать бренд движения «Свое!» за пределами Псковской области

17:42, 27 февраля 2017, ПАИ

Общественное движения «Свое!» заключило соглашение о сотрудничестве по продвижению его бренда с великолукской компанией «М-Конструктор». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения, такая договоренность была достигнута на встрече координаторов «Свое!» Максима Адамчука и Елены Полонской с коммерческим директором «М-Конструктора» Артемом Багнюком.

Компания «М-Конструктор» в прошлом году в числе первых вступила в ряды общественного движения «Свое!», а в нынешнем – они первыми выразили готовность сотрудничать с движением и продвигать его бренд за пределами Псковской области. Координаторы движения и руководство компании договорились о том, что логотип движения «Свое!» появится на сайте «М-Конструктор», эмблему движения разместят на оборудовании и продукции компании, также она будет наглядно представлена на папке технической документации, которую здесь прилагают к изготавливаемой продукции.

«Мы готовы работать с движением «Свое!», а также продвигать известный в нашем регионе бренд за пределами Псковской области, - отметил коммерческий директор компании «М-Конструктор» Артем Багнюк. – Также мы, как представители малого бизнеса, очень заинтересованы в общении с другими предпринимателями и промышленниками. Было бы неплохо, если бы движение «Свое!» создало для псковского бизнеса площадку для общения, где бы собрались реальные люди дела. Нам очень не хватает общения между специалистами и руководителями. Кроме того, участие компаний в движении «Свое!» и развитие данного движения должно реализовываться в рамках взаимовыгодного партнерства».

Елена Полонская пообещала проработать этот вопрос и в ближайшем будущем организовать круглый стол с участием депутата Государственной Думы от Псковской области, основателя движения «Свое!» Александр Козловский.

Компания «М-Конструктор» занимается производством сложных металлических конструкций, таких, как металлоформы для заводов ЖБИ, вышки сотовой связи, каркасы зданий промышленного и торгового назначения. За короткое время деятельности предприятие доказало, что при эффективном менеджменте развивать бизнес нужно именно в кризис, при этом заменяя европейских производителей не только на Российском рынке, но завоевывать свои позиции на рынках других стран.

За прошлый год компания совершила огромный рывок в своем развитии и увеличило все показатели в три раза, в том числе было создано много новых рабочих мест. По итогам работы за 2016 год, как рассказал Артем Багнюк, прирост компании по всем показателям составил рост в 120 процентов. Цель поставленная на 2017 год не проста – удвоить за год все показатели, но как доказывает практика, для этой компании и такие планы по плечу.

С «М-Конструктор» работает более десятка крупных заводов центральной части России, производящих железобетонные изделия. Великолукское предприятие зарекомендовало себя с лучшей стороны в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске, Смоленске, Ульяновске и многих других городах России, также налажено сотрудничество и с дружественной Республикой Беларусь.

В ноябре прошлого года компания начала реализовывать свою продукцию на европейском рынке. В будущем у предприятия большие планы. Помимо расширения производственных мощностей, необходимо закрепляться и завоевать новые рынки, внедрять в производственный процесс инновационные технологии и продолжать выпускать качественную продукцию.