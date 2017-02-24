Во время ссоры великолучанка ударила собутыльника ножом
52-летняя великолучанка ударила ножом собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
25 февраля в городскую больницу Великих Лук доставили 38-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. По имеющимся данным, потерпевший вместе со своей сожительницей распивал спиртное в квартире дома по улице Тимирязева. Во время возникшего конфликта женщина ударила своего собутыльника ножом в грудь.
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки проводят проверку.