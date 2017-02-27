Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области

17:22, 27 февраля 2017, ПАИ

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области, сообщил губернатор региона Андрей Турчак в социальной сети Instagram. «Желаю Андрею Николаевичу успехов в новой должности и поздравляю с возвращением домой», - написал глава региона, охарактеризовав нового федерального инспектора как «настоящего офицера и человека слова и дела».

Напомним, что Андрей Калинин являлся главным федеральным инспектором по Мурманской области с мая 2016 года. С 2009 года по 2014 год он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ. 23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, позже возглавил районную прокуратуру.

Пост Главного федерального инспектора по Псковской области стал вакантным в октябре 2016 года, после того, как занимавший его с июля 2015 года Алексей Устинов перешел на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ.

Предшественник Алексея Устинова, Салават Гумеров, покинул этот пост по собственному желанию.