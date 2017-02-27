2
17:22
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
13:14
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
09:56
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
11:21
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
17:57
Пунктирная линия фронта
22:48
Для либерала закон что дышло
Еще новости
Политика

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области, сообщил губернатор региона Андрей Турчак в социальной сети Instagram. «Желаю Андрею Николаевичу успехов в новой должности и поздравляю с возвращением домой», - написал глава региона, охарактеризовав нового федерального инспектора как «настоящего офицера и человека слова и дела».

На фото: Андрей Калинин

Напомним, что Андрей Калинин являлся главным федеральным инспектором по Мурманской области с мая 2016 года. С 2009 года по 2014 год он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ.  23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, позже возглавил районную прокуратуру. 

Пост Главного федерального инспектора по Псковской области стал вакантным в октябре 2016 года, после того, как занимавший его с июля 2015 года Алексей Устинов перешел на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ. 

Предшественник Алексея Устинова, Салават Гумеров, покинул этот пост по собственному желанию

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области В «Партии Роста» не понимают заявлений Василия Краснова Василий Краснов покидает «Партию Роста» Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин Минприроды согласовало кандидатуру нового начальника комитета по природопользованию Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
27 февраля 2017
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
27 февраля 2017
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
27 февраля 2017
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области 34
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
24 февраля 2017
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв 5
Для либерала закон что дышло
21 февраля 2017
Для либерала закон что дышло 54
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков
21 февраля 2017
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков 3
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 12

Идет загрузка...