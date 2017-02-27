Псковских школьников научили отказываться от сомнительных предложений

17:57, 27 февраля 2017, ПАИ

В Бежаницком районе состоялся областной фестиваль «Молодежь выбирает здоровье!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организаторами выступили Управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной центр медицинской профилактики», Государственное управление образования Псковской области и Бежаницкий молодежный центр «Юность».

Целью фестиваля стало формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни. Программа мероприятия началась со вступительной беседы, раскрывающей актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. Далее ребятам предстояла работа в трех секциях. В первой секции их ждал психолог областного центра медицинской профилактики Елена Гончар, которая рассказала, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, как относиться к ВИЧ-инфицированным лицам.

Во второй секции участники общались со старшим инспектором отдела УКОН УМВД России по Псковской области Марией Винокуровой. На этой станции подростки получили информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, смогли задать интересующие их вопросы.

На последней станции юношей и девушек ждал психолог областного центра медицинской профилактики Регина Домашкина, которая провела психологический тренинг «Умей сказать «НЕТ!». Здесь несовершеннолетним необходимо было научиться не соглашаться на разного рода сомнительные предложения, чётко и быстро обосновать причины своего отказа и отстаивать свою позицию.

Вторая часть фестиваля была творческой. Все районы представили визитные карточки команд «Наш взгляд на здоровый образ жизни», а затем прошла презентация домашних заданий. Каждая команда подготовила плакат в рамках межрайонного конкурса плакатов «Это важно знать!».

Первое место завоевала команда Новоржевского района, второго места удостоили представителей Великолукского района, а третье место получили школьники из Бежаницкого района.