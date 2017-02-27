Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях

18:01, 27 февраля 2017, ПАИ

Две команды из Пскова приняли участие в XIХ Международном турнире по боксу, посвященном памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, и открытом первенстве Псковской области по боксу среди юношей, юниоров и мужчин. В соревнованиях, которые проходили в поселке Локня, состязались 147 спортсменов из 23 городов России, Белоруссии и Эстонии. Псков представляли детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) «Лидер» и Центр спортивной подготовки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Среди победителей и призеров в разных возрастных группах оказались псковичи Вадим Иванов, Максим Богов, Егор Орлов, Артур Кулаков, Александр Кальницкий, Никита Сергеев, Дмитрий Дмитриев, Константин Суховский, Илья Лащенко, Артем Минка, Глеб Голик, Артем Греков, Сергей Александров и Элми Зиядзаде.