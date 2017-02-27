В ветхих домах города Пскова провели профилактический рейд

18:07, 27 февраля 2017, ПАИ

27 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провел профилактический рейд в ветхих многоквартирных домах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, специалист осмотрел здания в переулке Комсомольском, 4а и 4б; по улице Советской, 62а и 62б; по улице Детской, 4, 4а и 4б; по улице Леона Поземского, 5.

В ходе обследования установлено, что данные строения имеют свободный доступ, захламленность территории и признаки пребывания посторонних лиц, что является угрозой возникновения пожаров.

В ходе рейда распространили 10 информационных листовок на противопожарную тематику, провели профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности, проинструктировали 10 человек.