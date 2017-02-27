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Общество

Российские авиакомпании могут перейти на электронные посадочные талоны в этом году

Министр транспорта России Максим Соколов представил планы по использованию электронных посадочных талонов российскими авиакомпаниями. «Сегодня проект находится в достаточно глубокой степени проработки, и мы рассчитываем, что до конца года он уже может быть реализован, то есть запущен как опция для пассажиров»,— приводит ТАСС слова министра.

«Мы поддерживаем этот проект, он находится в современном тренде — это сократит расходы и авиакомпаний, и аэропортов, и, самое главное, упростит жизнь пассажирам, которые используют IT-технологии»,— добавил Соколов.

В сентябре 2016 года стало известно, что Минтранс намерен упростить авиапассажирам процесс прохода в самолет, разрешив использовать электронный посадочный талон без обязательной распечатки бумажной копии. Это потребует внедрения особых сканеров в аэропортах, умеющих считывать штрихкод с экрана смартфона, но зарубежные компании, перешедшие на новую систему, уже экономят $1,5 млрд в год.

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