Власти США рассматривают повышение военных расходов на $54 млрд

20:09, 27 февраля 2017, ПАИ

Представитель административно-бюджетного управления Белого дома сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает повысить оборонные расходы на $54 млрд и соответственно сократить другие траты.

«Этот бюджет станет бюджетом общественной и национальной безопасности»,— цитирует Трампа Reuters. По словам президента, увеличение расходов необходимо для того, чтобы «перестроить истощенную военную сферу Соединенных Штатов Америки». Один из собеседников агентства рассказал, что деньги пойдут на строительство кораблей, военных самолетов, а также на «укрепление присутствия на ключевых международных водных путях». Второй источник сообщил, что из-за этого бюджет Госдепартамента может сократиться на 30%, что приведет к серьезной реструктуризации ведомства и ликвидации ряда программ.

Белый дом отправит предложения Дональда Трампа в федеральные ведомства, в то время как сам президент готовится к переговорам по этому вопросу в Конгрессе, именно там будут принимать окончательное решение.

Напомним, США ранее призывали повысить оборонные бюджеты стран-участниц НАТО. По итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран альянса министр обороны США Джеймс Мэттис, заявил, что если государства НАТО до конца года не обязуются повысить свои военные бюджеты до 2% ВВП, США «пересмотрят в сторону уменьшения свои обязательства» в отношении блока.