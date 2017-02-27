Пскович оплатил 14 штрафов ГИБДД, чтобы снять обращение на взыскание с банковской карты

20:19, 27 февраля 2017, ПАИ

Сразу 14 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять обращение взыскания с личной банковской карты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП г. Пскова № 2 В.А. Поздняковой в отношении должника находилось сразу 14 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД по Псковской области на общую сумму 18 тысяч рублей.

Исполнительные производства были возбуждены в период с 28 марта 2016 года по 28 сентября 2016 года. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем в ходе розыскных мероприятий и опроса соседей было установлено фактическое местопроживание должника (г. Москва) и его телефон для связи с ним. Судебным приставом-исполнителем были вынесены также и постановления об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в ПАО «Сбербанк России».

В феврале 2017 года должник пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю для снятия обращения с банковской карты, но для начала оплатил долг по всем 14 исполнительным производствам на сумму 18 тыс. рублей наличными.

В настоящее время на исполнении у судебных приставов-исполнителей Псковской области находится ещё около 40 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов за правонарушения в области ГИБДД. За 2016 год Управлением ФССП России по Псковской области взыскано около 30 миллионов рублей с данной категории правонарушителей.

Напоминаем, что, узнать о том, есть ли у Вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.