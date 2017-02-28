Россия усилит контроль продукции девяти белорусских предприятий

10:13, 28 февраля 2017, ПАИ

Россельхознадзор вводит меры усиленного лабораторного контроля против девяти белорусских предприятий.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе ведомства, режим усиленного контроля введен в связи с «результатами проведенного анализа несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований продукции животного происхождения».

В списке белорусских производителей, чья продукция попала под усиленный контроль, оказался ряд предприятий молочной отрасли, животноводства и птицеводства. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в мясе птицы и свинине патогенные микроорганизмы, в говядине — бактерии рода Listeria monocytogenes (бактерия-возбудитель листериоза), а в молочной продукции — незаявленный консервант натамицин.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ужесточил требования, а также ввел ограничения на поставки с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии.