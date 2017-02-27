Минпромторг предложил продавать алкоголь при предъявлении водительских прав

20:31, 27 февраля 2017, ПАИ

Минпромторг разработал проект приказа, разрешающего принимать в магазинах водительское удостоверение в качестве подтверждения совершеннолетия. Предполагается, что документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу 31 марта 2017 года, пишет Газета.ру.

В пояснительной записке к закону отмечается, что проект разработан для «актуализации перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя» алкоголя, если продавец усомнится в его совершеннолетии. Другие пункты в перечне документов, подтверждающих совершеннолетие покупателя алкоголя, остались без изменений.

Среди других документов, которые можно предъявить для подтверждения возраста при покупке алкоголя — паспорт гражданина РФ или другого государства, заграничный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.