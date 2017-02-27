Водитель, сбивший в Пустошке ребёнка, может заплатить штраф

20:42, 27 февраля 2017, ПАИ

В Пустошке в суд направлено уголовное дело по обвинению гражданина в совершении наезда на несовершеннолетнего пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что в Пустошке утром 21 декабря 2016 года водитель автомобиля «Шевроле» двигался в направлении регулируемого перекрестка улиц Революции и Октябрьской. В нарушение ПДД при проезде перекрестка и осуществлении поворота налево он не уступил дорогу пешеходу, 2011 года рождения, который в сопровождении своей несовершеннолетней сестры переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и совершил на него наезд.

В результате ДТП малолетнему пешеходу по неосторожности были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Таким образом, водитель совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Однако, в ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием, добровольно оплатил лечение потерпевшего, а также возместил моральный вред.

В связи с этим следствием принято решение о направлении данного уголовного дела в суд с ходатайством о его прекращении и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.