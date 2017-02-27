0
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:16
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Еще новости
Общество

Поток медицинских туристов в Россию резко вырос

Число медицинских туристов, посетивших Россию в 2016 году, выросло на 56 процентов в сравнении с 2015-м, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

«Сейчас на нас выходят немецкие страховые компании, и они хотят пенсионеров немцев лечить в России в ведущих высокотехнологичных центрах. Бахрейн — то же самое, Китай — то же самое», — отметила глава Минздрава.

Чиновница добавила, что спрос медицинских туристов из дальнего зарубежья на услуги российских специалистов говорит об активном развитии этой отрасли в стране.

В сентябре 2016 года советник министра здравоохранения Игорь Ланской говорил, что за 2015 год Россию посетили около 10 тысяч иностранцев, которые приезжали за врачебной помощью. Они принесли бюджету от семи до десяти миллиардов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 3
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива 1

Идет загрузка...