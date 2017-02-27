Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств

21:10, 27 февраля 2017, ПАИ

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, 1983 года рождения, и его знакомой, также жительницы города Пскова, 1993 года рождения, которые обвиняются в серии краж и мошенничеств, совершенных на территории Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в конце 2015 – начале 2016 годов обвиняемый с целью наживы нашел несколько объявлений частных лиц о сдаче в аренду автомобилей, а также дорогостоящего геодезического прибора, арендовал их, после чего, представляясь знакомым собственников, продал другим лицам, а вырученные денежные средства потратил на себя и своих знакомых.

В мае 2016 года злоумышленник и его подельница, найдя несколько частных объявлений о сдаче в аренду посуточно квартир на территории города Пскова, арендовали их, после чего, представляясь собственниками, пересдали другим лицам на длительные сроки, получив от них путем обмана денежные средства. Кроме того, из арендованных квартир они похитили дорогостоящую бытовую технику.

Кроме того, вторая обвиняемая весной-летом 2016 года совершила две кражи денежных средств из автомашины и квартиры своих знакомых, где каждый раз в связи с доверительным к ней отношением находилась с их разрешения.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкции статей уголовного кодекса за совершение указанных преступлений предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.