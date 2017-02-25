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В России воссоздадут авиационную дивизию особого назначения

Авиационную базу воздушно-космических сил на подмосковном аэродроме Чкаловский переформируют в авиационную дивизию особого назначения (АДОН). Об этом корреспонденту «Интерфакс» сообщили в Минобороны РФ.

Новое соединение займется перевозкой личного состава, техники и грузов в интересах вооруженных сил, а также будет выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационных работ и т.д., пояснили в военном ведомстве.

В состав парка авиабазы входят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты, включая Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, Ан-12, Ан-26, Ми-8.

В конце декабря 2016 «Интерфакс» сообщил о грядущей реорганизации 800-й авиационной базы 2-го разряда (в ее авиапарк входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2) в Авиационную дивизию особого назначения.

Авиационная база была создана на основе ранее расформированной АДОН в 2010 году.

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