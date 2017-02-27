Большинство российских дошкольников освоили интернет и нашли «всякие гадости»

21:31, 27 февраля 2017, ПАИ

Около 80 процентов российских детей в возрасте от четырех до шести лет освоили сеть. Об этом во вторник, 27 февраля, рассказала профессор МГУ и директор Фонда содействия развитию интернета Галина Солдатова, передает «Огонек».

По словам Солдатовой, современные первоклассники приходят в школу, заранее зная, что такое смартфон и планшет. «У них точно такое же хаотичное и активное пользование интернетом, как в странах Европы. Сегодня мы уже не отличаемся от остального мира. Приблизительно 80 процентов детей в возрасте от четырех до шести лет пользуются интернетом — и это очень много», — заявила она.

Директор Фонда содействия развитию интернета уверена, что в большинстве российских семей устройства с выходом в сеть выполняют только развлекательную функцию, постепенно превращаясь в цифровую няню. «Родители обращаются к ним всякий раз, когда нужно, чтобы ребенок не мешал им заниматься своими делами. При этом ребенок получает в руки планшет или телефон, а взрослые лишь иногда в него заглядывают», — объяснила Солдатова.

Она отметила, что 15 процентов детей, которых опрашивали в рамках проекта по изучению малолетних пользователей сети по странам Европы, рассказали, что видели в интернете «всякие гадости» или нечто, что испугало их или доставило неприятные ощущения. «Таким образом, родители сами привносят в жизнь ребенка совершенно ненужные и травмирующие знания», — убеждена профессор МГУ.

Солдатова также добавила, что родителям не стоит включать гаджеты в систему поощрений и наказаний. По ее мнению, детей нужно воспитывать так, чтобы они воспринимали электронные устройства только как инструмент для выполнения различных задач. «Отказаться от гаджетов и интернета в современном мире практически невозможно, но главное, чтобы ребенок не становился их пленником», — подытожила они.