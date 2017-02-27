Голодец раскритиковала прямоугольные классы в российских школах

21:55, 27 февраля 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что классы в российских школах сконструированы неправильно, передает «Интерфакс».

«Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — сказала Голодец в ходе Российского экономического форума в Сочи.

По ее словам, для того, чтобы формировать групповую работу, выстраивать команду и вести к достижению цели, «дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе». Вице-премьер пояснила, что это может на первый взгляд казаться незначительным нюансом, но на самом деле является важным элементом, который влияет на содержание школьного образования.

«Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования», — пояснила она.

Ранее Голодец сообщила, что дефицит учебных мест в российских школах оценивается примерно в 6 млн мест.