Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор для производителей пакетов

22:11, 27 февраля 2017, ПАИ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уверен, что в России необходимо ввести утилизационный сбор для производителей. Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«Утилизационный сбор нужен. Мы для автомобилей ввели в свое время утилизационный сбор, и он работает. Уже все к этому привыкли и понимают, что производитель автомобиля должен заплатить за то, что этот автомобиль рано или поздно будет утилизирован. Здесь то же самое», — сказал Иванов.

Он также подчеркнул, что торговые сети могли бы предлагать покупателям на кассе бумажные пакеты. По мнению Иванова, у покупателя должно быть право выбора.

«Он может взять полиэтиленовый пакет, если ему удобно, но производитель этого пакета заплатит за его утилизацию деньги вперед. Утром деньги — вечером стулья. А кто возьмет бумажный пакет, тому не надо ничего платить», — отметил спецпредставитель президента.

При этом он сослался на европейский и мировой опыт, где уже работает подобная схема.