Минстрой ожидает ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года

09:14, 28 февраля 2017, ПАИ

Минстрой рассчитывает, что ставки по ипотеке опустятся ниже 10% уже к концу 2017 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает ТАСС.

«Я думаю, что сейчас нужна процентная ставка в виде однозначного числа. Если все будет развиваться позитивно в части экономики, как в конце прошлого года — в начале этого года, не исключено, что к концу 2017 года мы увидим снижение ипотечной ставки до однозначного числа, меньше 10%», — сказал Михаил Мень.

Ранее сообщалось, что Сбербанк ожидает рекордно низких ставок по ипотеке в 2017 году.