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Соцсфера

Минздрав РФ разъяснил правила онлайн-продажи лекарств

Минздрав предлагает разрешить продажу рецептурных лекарств в Интернете. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое ведомство вынесло на общественное обсуждение, пишет Росбалт.

В Минздраве уточнили, что аптеки смогут продавать в Интернете любые лекарства, кроме подлежащих предметно-количественному учету (как правило, это наркотические и психотропные препараты или содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества), анаболиков и медикаментов, доля спирта в которых свыше 30%. Если покупатель приобретает рецептурное лекарство, он должен предоставить рецепт или его копию в электронном виде, разъясняется в проекте ведомства. Работники аптеки в свою очередь обязаны проверить оформление рецепта и заключить с покупателем договор купли-продажи и доставки.

Аптека также должна вести учет доставок лекарств, включая данные покупателя. Заказ должен быть упакован в одну герметичную упаковку, которая будет обеспечивать защиту лекарств от внешнего воздействия, например, поддерживать необходимый температурный режим при транспортировке. Если покупатель получает некачественное лекарство, он в​праве вернуть его без оплаты его стоимости и доставки или потребовать предоставить препарат надлежащего качества.

Кроме того, Минздрав настаивает, что торговать лекарствами дистанционным способом смогут только уже работающие аптеки, имеющие лицензию на ведение соответствующей деятельности. В проекте Минздрава отмечается, что аптеки должны иметь не более одного веб-сайта. При этом реестр сайтов онлайн-аптек будет вести Росздравнадзор, говорится в проекте.

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