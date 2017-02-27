Минздрав РФ разъяснил правила онлайн-продажи лекарств
Минздрав предлагает разрешить продажу рецептурных лекарств в Интернете. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое ведомство вынесло на общественное обсуждение, пишет Росбалт.
В Минздраве уточнили, что аптеки смогут продавать в Интернете любые лекарства, кроме подлежащих предметно-количественному учету (как правило, это наркотические и психотропные препараты или содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества), анаболиков и медикаментов, доля спирта в которых свыше 30%. Если покупатель приобретает рецептурное лекарство, он должен предоставить рецепт или его копию в электронном виде, разъясняется в проекте ведомства. Работники аптеки в свою очередь обязаны проверить оформление рецепта и заключить с покупателем договор купли-продажи и доставки.
Аптека также должна вести учет доставок лекарств, включая данные покупателя. Заказ должен быть упакован в одну герметичную упаковку, которая будет обеспечивать защиту лекарств от внешнего воздействия, например, поддерживать необходимый температурный режим при транспортировке. Если покупатель получает некачественное лекарство, он вправе вернуть его без оплаты его стоимости и доставки или потребовать предоставить препарат надлежащего качества.
Кроме того, Минздрав настаивает, что торговать лекарствами дистанционным способом смогут только уже работающие аптеки, имеющие лицензию на ведение соответствующей деятельности. В проекте Минздрава отмечается, что аптеки должны иметь не более одного веб-сайта. При этом реестр сайтов онлайн-аптек будет вести Росздравнадзор, говорится в проекте.