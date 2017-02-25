Рогозин: освоение Арктики вернет российской промышленности мировую репутацию

22:51, 27 февраля 2017, ПАИ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что цивилизованное освоение Арктики позволит вернуть российской промышленности мировую репутацию. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По словам Рогозина, задача нового освоения Арктики мотивирует российскую науку и промышленность ускоренно двигать научно-технический прогресс. Вице-премьер уверен, что изделия, которые прошли испытания в Арктике и доказали свою надежность, будут работать и в любых других условиях.

«Новое цивилизованное освоение Арктики может стать толчком для всей российской промышленности. Позволит вернуть ей мировую репутацию как высокотехнологичной и надежной», — заявил Рогозин.

Как подчеркнул вице-премьер, ряд российских технологий являются востребованными. Он привел в качестве примера технологии строительства и энергосбережения. Кроме того, по его словам, отдельно разрабатываются современные способы получения питьевой воды и эффективного обращения с отходами.

«Эти технологии приближают нас к освоению доселе нежизнеспособных территорий и даже других планет», — заключил Рогозин.

Ранее Минобороны провело испытания военной и специальной техники в Арктике.